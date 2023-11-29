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نتنياهو: سنعود "حتماً" للقتال في غزة بعد استعادة الأسرى

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2023 5:49 مساءً
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العودة للقتال في قطاع غزة حتمية بعد إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقال في كلمة اليوم الأربعاء “من المستحيل ألا نعود إلى القتال حتى النهاية”، مبيناً أن هذه سياسته التي يقف خلفها مجلس الوزراء بأكمله والحكومة والجنود والشعب – حسب تعبيره-.

وأوضح نتنياهو أنه منذ بداية الحرب، حددت ثلاثة أهداف هي القضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين الإسرائيليين، وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا لإسرائيل، مؤكداً أن هذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة.

كما قال “لقد حققنا في الأسبوع الماضي إنجازاً عظيماً للغاية، ألا وهو عودة العشرات من المختطفين”.

تأتي هذه التصريحات في اليوم السابع من الهدنة المؤقتة إسرائيل وحركة حماس حيث يتوقع أن تطلق الأخيرة دفعة جديدة من الأسرى الذين احتجزتهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتحتجر الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس، ما يقارب 240 إسرائيلياً من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب منذ الهجوم المباغت الذي شنته في السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما أفضى اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأميركية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.

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