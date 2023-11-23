نتنياهو: لن يكون هناك سلام مع الدول العربية دون القضاء على حماس!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس إنه لن يكون هناك أمل في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل والدول العربية إذا لم يتم القضاء على حركة حماس.

وخلال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال نتنياهو: “نأمل في إخراج الرهائن لدينا، فالأمر لا يخلو من التحديات. نأمل في إخراج هذه الدفعة الأولى، ومن ثم نلتزم بإخراج الجميع”، وأضاف نتنياهو “سنواصل أهدافنا الحربية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن كاميرون سيجتمع مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث الأزمة وسبل المضي قدما.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن كاميرون “سيناقش الحاجة إلى إخراج كل الرهائن من غزة وإدخال المزيد من المساعدات، وكذلك الحاجة إلى العمل من أجل التوصل إلى حل دائم يوفر الأمن والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين”.