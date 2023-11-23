نتنياهو: مستمرون في حربنا حتى إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتبادل الأسرى بأنه “القرار الصحيح”، لكنه أكد أن الحرب مستمرة ولن تتوقف حتى إعادة جميع المحتجزين والقضاء على حماس، حسب قوله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بالمجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الأربعاء، بثته صفحة رئاسة الوزراء الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية وافقوا على صفقة التبادل بشكل كامل، مؤكدا أن أمن القوات الإسرائيلية سيتم تأمينه خلال الهدنة، والجهد الاستخباري سيتواصل خلالها، “وفي هذه الأثناء سيواصل الجيش الاستعداد للحرب”.

وأضاف أن الحرب على قطاع غزة ستستمر حتى بعد تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، وقال “أود أن أكون واضحا، الحرب مستمرة حتى تحقيق كل أهدافنا، وهي إعادة جميع مختطفينا والقضاء على حماس”.

كما قال إن الصفقة مع حماس لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي خرق للهدنة وقد يعود للعملية العسكرية قبل انتهاء الهدنة.

وأضاف نتنياهو أنه سيتم السماح للصليب الأحمر بزيارة “بقية المختطفين” الذين لا تشملهم الصفقة وتزويدهم بالأدوية اللازمة، وقال إن هذا “بند صريح في الاتفاق وأتمنى أن تؤدي المنظمة عملها”.

وذكر أنهم يعملون “بلا توقف من أجل إعادة جميع المختطفين وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل”، مشددا على أن “إعادة المخطوفين مهمة مقدسة لكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف دائما بوسائل عسكرية”.

كما أكد أنه أصدر تعليماته لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد) “بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا”، وقال “يجب فهم شيء واحد، نحن مهتمون بإعادة جميع المختطفين وفقا لهذه الخطوط العريضة، وربما أبعد من ذلك، لكننا لا نمنحهم شيكا مفتوحا وأن يفعلوا ما يريدون”.

وعن عودة النازحين إلى جنوب غزة، قال نتنياهو إنه لا التزام لديهم بالسماح بعبور سكان قطاع غزة من الجنوب نحو الشمال، بعد انتهاء العمليات العسكرية.