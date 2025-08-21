الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
نتنياهو: نقترب من نهاية الحرب بشروط مقبولة لنا

منذ 33 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أنه أصدر توجيهاته للبدء فورا بمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة “جئت للموافقة على خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس. وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فورا بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل”.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إنه “حتى لو وافقت حماس على اتفاق، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يسيطر على غزة”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية،الخميس، عن نتنياهو القول: “سنفعل ذلك على أية حال – ليس هناك شك في ذلك – حماس لن تبقى في غزة”. وأضاف: “نقترب من نهاية الحرب، حرب على سبع جبهات تشمل إيران ووكلاءها”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن “الحرب في غزة يمكن أن تنتهي اليوم، إذا ألقت (حماس) سلاحها وأعادت المحتجزين”.

وكان نتنياهو أمر بالسيطرة على غزة بشكل أسرع مما كان مخططا له سابقا. وقال مكتب نتنياهو، الأربعاء، إنه ينبغي اختصار “الجدول الزمني للسيطرة على آخر معاقل الإرهابيين وهزيمة حركة حماس”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن القوات الإسرائيلية احتلت بالفعل ضواحي مدينة غزة، لكن لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ الهجوم البري الشامل.

  • وكالات

