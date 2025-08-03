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نتنياهو ومهلة حماس الأخيرة.. والتشاؤم يسيطر على المفاوضات

منذ ساعة واحدة
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيمنح حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضافت القناة أن الكابينت سيجتمع غدًا الاثنين لاتخاذ قرارات تتعلق بالخطوات المقبلة في غزة.

وبعد نشر فيديو لأسير إسرائيلي من داخل قطاع غزة يعاني من سوء تغذية بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات لسكان القطاع، تسيطر حالة من التخبط بالداخل الإسرائيلي وسط تحريض كبير على إبادة القطاع من جهة ومطالبات كبيرة بدخول المساعدات كما والتوصل إلى صفقة نهائية مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

من زاوية آخرى نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن هناك تشاؤمًا كبيرًا في المنظومة الأمنية بشأن فرص التوصل إلى صفقة.

في غضون ذلك، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن “المعركة في غزة ستستمر بلا هوادة” ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية بمقتل 62 قتيلاً فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية وفجر روبوتات مفخخة في مدينة خان يونس، ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة.

كما استشهد موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر الهلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى أيضا إلى اندلاع حريق في الطابق الأول من المبنى.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن فرق الإنقاذ والإسعاف واجهت صعوبات في الوصول إلى الموقع، بسبب استمرار القصف في محيط المنطقة.

وندد الهلال الأحمر الفلسطيني بالهجوم، معتبرًا استهداف المرافق الإنسانية والطواقم الطبية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

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