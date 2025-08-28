نتنياهو يبحث فرض السيادة على الضفة الغربية

بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، صرحت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث ضمن منتدى وزاري مصغر “فرض السيادة على الضفة”.

وشارك في المنتدى المذكور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

خلال أسابيع

كما كشفت المصادر أن ديرمر دعم تنفيذ خطوة فرض السيادة على الضفة خلال أسابيع. وأشارت إلى أن المنتدى بحث السيطرة الكاملة على الضفة قبل اعترافات محتملة بدولة فلسطين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت، الثلاثاء الماضي، من التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بـ”الخطير” في الضفة الغربية المحتلة، داعية الإدارة الأميركية إلى التدخل لوقف “جرائم إسرائيل التي تهدف إلى الدفع نحو انفجار كبير لإجبار الفلسطينيين على الهجرة”.

أتى ذلك، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنا عدة في الضفة، بينها رام الله والخليل، فضلا عن نابلس وبيت لحم (جنوبا)، وقلقيلية، واعتقلت عشرات الفلسطينيين، وخلفت دمارا في المنازل والشوارع.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت التوترات في الضفة، مع تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7000 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.