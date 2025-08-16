الأحد 22 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
نتنياهو يحدد شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة

منذ 33 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

بعد نحو عامين على الحرب في قطاع غزة، أكدت إسرائيل تمسكها بشروطها لإنهاء الحرب وهي نزع سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين والسيطرة على قطاع غزة وإقامة سلطة بدون حماس أو السلطة الفلسطينية.

وجاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كالآتي: “سنوافق على الاتفاق بشرط إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، ووفقًا لشروطنا لإنهاء الحرب”.

وفند البيان الشروط كالتالي: “نزع سلاح حماس، تجريد القطاع من السلاح، سيطرة إسرائيل على المحيط، وإحضار جهة حاكمة ليست حماس وليست السلطة الفلسطينية، وتعيش بسلام مع إسرائيل”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد قبل أيام أن بلاده لن توافق على اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن بعض المحتجزين فقط في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي: “لن أعود إلى الاتفاقيات الجزئية… أريدهم جميعاً”.

وكان مكتب نتنياهو أعلن، الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة بالكامل، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية واسعة.

    المصدر :
  • العربية

