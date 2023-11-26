الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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نتنياهو يرحب بتمديد الهدنة في غزة مقابل شرط واحد!

منذ 8 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

وأضاف نتنياهو أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر، وفقما نقلت “رويترز”.

بدوره أفاد البيت الأبيض بأن “بايدن ونتنياهو اتفقا في اتصال هاتفي على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وناقش نتنياهو وبايدن وفق البيان “وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.

ورحب بايدن وفق البيان “بإطلاق سراح الرهائن من قبل حماس خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

وكانت أتمت كل من إسرائيل وحركة حماس، مساء الأحد، تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى، ضمن صفقة بين الطرفين في إطار الهدنة التي أوقفت بشكل مؤقت حربا مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أفرجت عن 39 أسيرا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة.

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