الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
نتنياهو يضع خطة احتلال غزة على طاولة مجلس الوزراء الأمني اليوم

منذ 12 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (أرشيفية من رويترز)

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء في القدس.

في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع سيناقش خطة احتلال مدينة غزة، إضافة لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع.

من جهته، دعا منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى احتجاجات اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأمني.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط 20 قتيلا فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، فيما أوضح مراسل “العربية” و”الحدث” أن ما لا يقل عن 100 فلسطيني قتلوا في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف مراسل “العربية” و”الحدث” أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لأحياء سكنية بالكامل في حيي الزيتون والصبرة شرق مدينة غزة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • العربية

