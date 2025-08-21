الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
نتنياهو يعلن: سيطرتنا على غزة حتمية وحماس لن تبقى

منذ 37 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه “حتى لو وافقت حماس على اتفاق، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يسيطر على غزة”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الخميس، عن نتنياهو القول: “سنفعل ذلك على أي حال – ليس هناك شك في ذلك – حماس لن تبقى في غزة”. وأضاف: “نقترب من نهاية الحرب، حرب على سبع جبهات تشمل إيران ووكلائها”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن “الحرب في غزة يمكن أن تنتهي اليوم، إذا ألقت (حماس) سلاحها وأعادت المحتجزين”.

وكان نتنياهو أمر بالسيطرة على غزة بشكل أسرع مما كان مخططا له سابقا. وقال مكتب نتنياهو، الأربعاء، إنه ينبغي اختصار “الجدول الزمني للسيطرة على آخر معاقل الإرهابيين وهزيمة حركة حماس”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن القوات الإسرائيلية احتلت بالفعل ضواحي مدينة غزة، لكن لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ الهجوم البري الشامل.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، على استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي للسيطرة على مدينة غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر إجلاء سكان أكبر مدينة في قطاع غزة إلى مخيمات للاجئين في وسط القطاع المحاصر بحلول مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، إن الجيش بدأ إجراء اتصالات تحذيرية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة؛ للاستعداد لنقل سكان مدينة غزة جنوباً.

واستهدفت ضربات إسرائيلية مكثّفة مدينة غزة والمناطق المحيطة بها خلال الساعات الماضية، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي بدء العمليات التمهيدية للسيطرة على المدينة.

وتعرضت خطة إسرائيل لاحتلأل مدينة غزة لانتقادات إقليمية و دولية لأنها سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجها سكان قطاع غزة الذين حذرت منظمات دولية أنهم يواجهون خطر المجاعة، وموجات نزوح.

