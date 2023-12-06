نقاش أميركي صيني بشأن صراع الشرق الأوسط!

ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط والجهود الدبلوماسية الأميركية في المنطقة، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

ووفقًا لبيان لوزارة الخارجية الأميركية، فقد شدد الجانبان على أهمية البناء على التقدم الذي تم إحرازه في القضايا الرئيسية خلال القمة بين رئيسي البلدين في كاليفورنيا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أنّ الوزير وانغ يي تبادل في اتصال هاتفي مع بلينكن وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واتفقا على إبقاء الاتصالات.

كما شدد وزير الخارجية الصيني خلال الاتصال، على أنّ تعزيز علاقات قوية ومستقرة ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة “أمر مهم”.