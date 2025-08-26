نقاش حاد بين المستوى السياسي ورئيس الأركان الإسرائيلي حول شكل العملية في غزة

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تطورات موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث كشفت عن تحفظ واضح من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على الاستمرار في هذه العمليات.

وأفاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أور هيلر، أن زامير وجه رسالة علنية مباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أثناء زيارة نتنياهو لسلاح البحرية في حيفا، حيث ردد عبارة “صفقة الآن.. صفقة أسرى الآن”.

وأبرزت القناة الإسرائيلية 13 تصريحات لرئيس الأركان يؤكد فيها وجود صفقة على الطاولة تحتاج للموافقة عليها، مشيرا إلى أن “الجيش وفر الظروف لصفقة أسرى، والقرار الآن لدى نتنياهو”.

كما حذر من وجود تهديد كبير لحياة الأسرى في حال احتلال مدينة غزة، موضحا أن “مخربي حماس قد يقومون بقتل الأسرى أو الانتحار معهم”.

ووضح المراسل هيلر أن رئيس الأركان يدعو نتنياهو للموافقة على مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإبرام صفقة ولو كانت جزئية، لإطلاق سراح 10 من الأسرى الأحياء من قبضة الحركة، مؤكدا أن الجيش أدى مهمته من خلال عملية “عربات جدعون” في استهداف حماس.

هدف غير واضح

وفي السياق ذاته، انتقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند المهمة المكلف بها الجيش، واصفا إياها بأنها “كلمات مضللة” لأن “الهدف غير واضح، وإن كان واضحا لأحد فهو غير قابل للتحقيق”.

أشار آيلاند إلى أنه يمكنه تقديم محاضرة مدتها ساعة حول “نشوء فجوة غير معقولة بين الأهداف التي كانت في أوهام القادة وعجزهم عن تحقيقها، وهذا ما أدى إلى أعظم الكوارث في التاريخ”.

وعزز الخبير الأمني موقف رئيس الأركان بتحذيره من أن احتلال غزة لن يؤدي إلى انهيار حكم حماس، مؤكدا أن “انهيار حماس ليس مرتبطا بالأرض التي تتواجد عليها حاليا”.

ووصف عملية الدخول إلى مدينة بها مليون نسمة بأنها ستكون “مصيدة موت” كما أشار رئيس الأركان.

وتدعم التحديات الميدانية موقف رئيس الأركان والخبراء الأمنيين، حيث كشف مراسل الشؤون العربية في القناة 12 وهاب حمو عن وجود أكثر من مليون شخص يتركزون في الكتلة الكبيرة المسماة مدينة غزة.

وأشار إلى أن كثيرا من هؤلاء السكان يصرحون بوضوح في هذه المرحلة أنهم لا يريدون الذهاب إلى الجنوب، معربا عن عدم معرفته بما سيحدث عندما تدخل الدبابات فعلا إلى هناك.

وفي مقابل هذا الإجماع العسكري والأمني، كشفت القناة الإسرائيلية 12 عن نقاش عاصف دار مؤخرا حول شكل العملية في غزة، تخللته مواجهة مباشرة بين المستوى السياسي ورئيس الأركان مع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأوضح مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون إبراهام، أن النقاش احتدم عندما تناول المستوى السياسي والعسكري شكل العملية العسكرية لاحتلال غزة.

وقد أثار زامير تساؤلات حول التوقيت والتحديات، مشيرا إلى عدم معرفة الوقت المطلوب لإجلاء السكان، ومدى تعاونهم، والوسائل التي ستستخدم، معتبرا من الصعب تحديد جدول زمني دقيق.

وردّ الوزير سموتريتش بحدة مطالبا بمهمة قصيرة تتضمن حصار السكان ومنع الماء والكهرباء عنهم “فليموتوا جوعا أو ليستسلموا”. فيما تساءل الوزير بن غفير عما إذا كان هناك خوف من المدعية العسكرية العامة.

وتصاعد الخلاف عندما أوضح رئيس الأركان أن الجيش يعمل أيضا في أماكن أخرى مثل خان يونس ورفح، فصرخ سموتريتش معترضا: “هذا ليس ما أمر به المستوى السياسي، أنت لا تريد أن تحسم”، وردّ رئيس الأركان: “أنتم لا تفهمون شيئا، أنت لا تعرفون الفرق بين اللواء والكتيبة، هذا يستغرق وقتا”.