السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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نيويورك تايمز تكشف متى ستنهي إسرائيل عمليتها في شمال غزة

منذ 49 دقيقة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (تصوير حسام شبات)

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل ستقوم بعمليات تطهير في شمال قطاع غزة لعدة أسابيع ثم تنتقل بعد ذلك إلى الجزء الجنوبي من القطاع.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: أبلغنا الزملاء الإسرائيليون أن تطهير شمال غزة سيستغرق عدة أسابيع أخرى، ومن ثم ستعد إسرائيل مبادرة منفصلة لتوسيع هجومها في جنوب غزة.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن قرار إسرائيل الذي تم اتخاذه على عجالة بشن عملية في قطاع غزة لم يترك للقادة الوقت الكافي للتخطيط، من ناحية تقليل عدد الضحايا المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية غير مؤكدة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار كامل على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 12 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 29 ألفا.

ووفقا لمصادر مختلفة، يوجد في غزة حوالي 150 إسرائيليا محتجزين لدى حماس، في حين ذكرت الحركة نفسها أن هناك نحو 200-250 أسيراً في قطاع غزة.

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