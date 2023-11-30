هبة من السعودية.. 14 سيارة إسعاف تعبر منفذ رفح إلى غزة

عبرت 14 سيارة إسعاف منفذ رفح الحدودي مُرسلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متوجهة إلى قطاع غزة. تشكل هذه السيارات جزءًا من مجموعة تتألف من 20 سيارة، من المتوقع أن تصل إلى القطاع تباعًا.

وتحتوي سيارات الإسعاف على تجهيزات طبية ضرورية، مثل أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة، إلى جانب مستلزمات أخرى ذات الصلة.

تأتي هذه المساعدات ضمن إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي سياق متصل، غادرت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ24 مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متوجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر، برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة. هذه الطائرة مُخصصة لنقل المساعدات إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل مساعدات إغاثية متنوعة، بما في ذلك مواد غذائية وإيوائية وطبية، بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، وتأتي ذلك في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.