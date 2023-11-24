هنية: العدوّ فشل باستعادة المحتجزين عبر فوّهات البنادق.. ونزل عند شروط المقاومة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، التزام الحركة بالهدنة وبصفقة تبادل الأسرى وإنجاحها طالما أن العدو ملتزم بذلك، مضيفًا “خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن”.

هنية شدد على أنّ “العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، إلّا أنّه نزل عند شروط المقاومة”، لافتًا إلى أنّ صمود أهل غزة ومقاومتهم هما العنصر المحوري في تراجع موقف العدو وحلفائه.

هنية أضاف قائلًا: شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو، ونقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وقد استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، مشيرًا إلى أنّ الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.

كما أعرب هنية عن شكره لقطر ومصر مؤكدًا “ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته”، ومشددًا على “تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير، ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع”.

وفيما لفت هنية إلى أنّ “شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده”، وجّه “التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق واليمن الشقيق”.