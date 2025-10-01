الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحوثيين بعد هجوم على سفينة

وزارة الخارجية الهولندية

علم هولندا

دعت هولندا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى فرض عقوبات على جماعة الحوثي اليمنية، وذلك بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم على سفينة الشحن مينيرفاغراخت، التي ترفع علم هولندا، في خليج عدن.

ويشن الحوثيون هجمات منذ عام 2023 على سفن في البحر الأحمر يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، ويصفون ذلك بأنه “إسناد” للفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان “يشكل الحوثيون تهديدا خطيرا لحرية الملاحة منذ فترة طويلة”.

* قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل يعني فرض عقوبات اقتصادية

يعني قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل إضافة الجماعة إلى قائمته للإرهاب، التي تضم حاليا 13 فردا و22 جماعة وكيانا، فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أموال وأصول.

وقالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) والشركة المشغلة للسفينة إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من البحارة بجروح، وترتب عليه إجلاء أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19 بحارا بطائرة هليكوبتر.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة نفذت الهجوم بصاروخ كروز.

وقالت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة، ومقرها أمستردام، إن سفينة الشحن مينيرفاجراخت كانت تبحر في المياه الدولية بخليج عدن وقت الهجوم الذي ألحق أضرارا بالغة بها وأدى إلى اشتعال حريق.

وأضاف الحوثيون أنهم هاجموا مينيرفاجراخت لأن الشركة المالكة لها انتهكت “قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وكان هذا أول هجوم للحوثيين على سفينة تجارية منذ الأول من سبتمبر أيلول، عندما استهدفوا ناقلة النفط “سكارليت راي” ذات الملكية الإسرائيلية قرب ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وفي يوليو تموز، هاجم الحوثيون ناقلة البضائع “ماجيك سيز” وأغرقوها وكذلك سفينة الشحن “إتيرنتي سي” في البحر الأحمر.

وكان آخر هجوم كبير للحوثيين في خليج عدن على سفينة الحاويات “لوبيفيا” التي ترفع علم سنغافورة في يوليو تموز 2024.

