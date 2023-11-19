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واشنطن بوست: أمريكا وإسرائيل وحماس تتوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف الصراع وإطلاق سراح عشرات الرهائن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2023 8:58 صباحًا
جندي إسرائيلي في غزة

جندي إسرائيلي في غزة (رويترز)

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس السبت 18\11\2023 نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس الفلسطينية على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال الرهائن في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

وقالت الصحيفة إنه في إطار الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات، ستقوم جميع الأطراف بتجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم “إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر في مجموعات أصغر كل 24 ساعة”.

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وأوضحت الصحيفة أن مراقبة جوية ستتابع الحركة على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة والتي تهدف أيضا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما أوردته الصحيفة.

ووفقا للمصادر المطلعة فإن عملية الإفراج عن الرهائن قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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