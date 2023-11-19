واشنطن بوست تتحدث عن اتفاق مبدئي لوقف القتال في غزة.. والبيت الأبيض يوضح!

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس السبت نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس الفلسطينية على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال الرهائن في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

وقالت الصحيفة إنه في إطار الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات، ستقوم جميع الأطراف بتجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم “إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر في مجموعات أصغر كل 24 ساعة”.

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وأوضحت الصحيفة أن مراقبة جوية ستتابع الحركة على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة والتي تهدف أيضا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية.

ووفقا للمصادر المطلعة فإن عملية الإفراج عن الرهائن قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وأكد مسؤول أمريكي ثان بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق.