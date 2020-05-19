واشنطن تحذر من الاقتراب لمسافة 100 من سفنها الحربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أصدرت البحرية الأميركية، الثلاثاء، تحذيراً للسفن بالبقاء بعيداً 100 متر عن سفنها الحربية وإلا ربما “تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية”.

كما قال مسؤول أميركي شريطة عدم الكشف عن هويته إن الإشعار الجديد ليس تغييراً في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الأميركي.

وأوردت رويترز هذا التحذير الجديد الذي صدر بالتفصيل في إشعار إلى البحارة.

يشار إلى أن هذا التحذير جاء في أعقاب تهديد وجهه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الماضي، أصدر فيه تعليمات للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم 15 أبريل، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات “اقتراب ومضايقة خطيرة” لسفينة تابعة للبحرية الأمريكية، واصفا تصرفات إيران بـ”الخطيرة والاستفزازية”.

من جانبه، وصف الحرس الثوري الإيراني هذه الرواية بـ”الهوليوودية”، قائلا: “نوصي الأمريكيين باعتماد بروتوكولات الملاحة والقوانين الدولية والابتعاد عن إطلاق الأكاذيب وفبركة الحقائق”.

وزاد التوتر بين الجانبين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس اتخاذ إجراءات ردا على شحنات الوقود التي أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة سياسية واقتصادية حادة، بينما هدد الجيش الإيراني بالرد على أي مساس للسفن الإيرانية