واشنطن لزعيم داعش الجديد.. يا #حجي_عبدالله إن صورتك ليست جميلة اطلاقاً!

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يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك #الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! #داعش ، بهذه الكلمات وجهت واشنطن تغريدة لزعيم داعش الجديد تطلب منه صورة أجمل لنشرها .

وجه الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر تغريدة للزعيم الجديد لتنظيم داعش تتعلق بصورته.

وصاحبت التغريدة صورة للزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي يطلق عليه البعض اسم الحاج عبدالله.

وغرد الحساب “يا حجي عبدالله، إن صورتك هذه ليست بجميلة إطلاقا! اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت!”

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء الماضي، مضاعفة المكافأة المعروضة في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على زعيم تنظيم داعش، لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى “ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، وذبحهم، والمتاجرة بهم”.

وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديد للتنظيم، في مارس، على لائحتها السوداء “للإرهابيين الدوليين”.

يشار إلى أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كان قد قتل ليل 26-27 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميا تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي.

لكن القرشي لم يكن معروفا لدى المحللين، حتى إن بعضهم شكك أصلا في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية المولى على أنه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش.

يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك #الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! #داعش pic.twitter.com/nTtRabKB4x — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 25, 2020