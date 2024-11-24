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وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تدمر أكثر من عشر طائرات مسيرة روسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2024 10:17 صباحًا
آثار هجوم طائرة روسية مسيرة في سومي. 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

آثار هجوم طائرة روسية مسيرة في سومي. 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

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قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن وحدات الدفاع الجوي دمرت أكثر من عشر طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف العاصمة كييف في هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تيليجرام أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للهجوم. وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالنطاق الكامل للهجوم ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف “كانت الطائرات المسيرة تحلق في اتجاهات مختلفة نحو كييف… استمرت حالة التأهب للغارات الجوية في المدينة لأكثر من ثلاث ساعات”.

وأوضح الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت 50 من بين 73 طائرة مسيرة روسية أطلقت الليلة الماضية على مناطق أوكرانية. وقالت القوات الجوية على تيليجرام إنها فقدت أثر 19 طائرة مسيرة ولا تزال أربع طائرات أخرى في الجو.

وسمع شهود من رويترز انفجارات ناجمة فيما يبدو عن قيام وحدات دفاع جوي بمهام.

ولم تصدر روسيا تعليقا بعد بشأن الهجوم.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو».

ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

    المصدر :
  • رويترز

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