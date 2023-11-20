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وزارة الخارجية الأميركية: 6 مواطنين قتلوا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر

منذ ساعة واحدة
ماثيو ميلر

ماثيو ميلر

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن ما يزيد قليلا على 1200 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في غزة، وإن ستة مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي إن نحو 800 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا غزة عبر معبر رفح إلى مصر “وبقي ما يزيد قليلا على 1200”.

وأضاف أن ستة أمريكيين لقوا حتفهم منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهم خمسة من الجنود في الجيش الإسرائيلي قتل أربعة منهم في غزة وواحد في شمال إسرائيل، وفرد في شرطة الحدود الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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