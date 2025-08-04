وزارة الداخلية الألمانية تراجع خططاً لعلاج أطفال من غزة

أطفال فلسطينيون ينظرون إلى أواني الطعام المعدة من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 25 يوليو 2025. رويترز

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين إن الوزارة تراجع حاليا جدوى تنفيذ خطط ستتضمن نقل أطفال من قطاع غزة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأضاف المتحدث “تعتمد جدوى تنفيذ مثل تلك المبادرات بشكل أساسي على الموقف الأمني وإمكانية مغادرة البلاد وعوامل أخرى”.

وقالت مدينتا هانوفر ودوسلدورف الألمانيتان في الأيام القليلة الماضية إنهما ستقبلان أطفالا من قطاع غزة وإسرائيل ممن هم في أمس الحاجة للرعاية الصحية أو يعانون من الصدمات.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين إن الوزارة لم تتلق بعد أي طلبات من المدينتين عن الأمر.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “أجريت اتصالا مع نتنياهو قبل يومين، وهو لا يريد أن تستولي حماس على المساعدات.”

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إسرائيل تريد الإشراف على مراكز تقديم المساعدات في غزة وأطفال غزة سيحصلون على الغذاء.

وأكد ترامب، أن الوضع في غزة سيئ للغاية، والأطفال جائعون، وينبغي أن يحصلوا على الغذاء.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “الكابوس الذي يمر به قطاع غزة يجب أن ينتهي فورًا”، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع منذ أشهر.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في الثاني من مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين