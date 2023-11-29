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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

منذ 13 دقيقة
من جنين

من جنين

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن استشهاد طفلين فلسطينيين الأربعاء برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة “استشهاد الطفل آدم سامر الغول (8 أعوام)، والطفل باسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) برصاص الاحتلال في جنين”.

منع الاحتلال الإسرائيلي فرق الإسعاف من الوصول إلى شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة استهدفته قوات الاحتلال عند مدخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت منعت فيه مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بالمدينة من استقبال أحد المصابين بعدما حاصرت المستشفى وأبلغت الفرق الطبية بعدم استقبال أي مصاب.

كما حاصرت قوات الاحتلال، التي اقتحمت جنين بقرابة 100 دورية، مستشفيي الرازي وابن سينا لمنع وصول أي مصاب إليهما، وأغلقت كل الطرق التي تؤدي إلى المستشفيات الثلاثة في جنين.

وأفاد مراسل الجزيرة في المدينة بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في المدينة، مضيفا أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين وتطوق عددا من المنازل وسط تحليق للمسيّرات في سماء المدينة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المقاومين الفلسطينيين، وتقوم باستجواب ذويهم، وسط مطالبات للمقاومين بتسليم أنفسهم.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة بعد اقتحامه المدينة، وقد تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في جنين ومحيط مخيمها.

    المصدر :
  • رويترز

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