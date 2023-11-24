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وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات الشفاء والإندونيسي ثكنات عسكرية

منذ 36 دقيقة
من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن المستشفيات في قطاع غزة لا يتوفر فيها أي مقومات صحية بشكل عام.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية” اليوم الجمعة 24\11\2023، أن المنطقة الشمالية تعاني مستشفياتها من انهيار تام، حيث أضحت مستشفيات الشفاء والإندونيسي وغيرها ثكنات عسكرية.

كذلك أوضح أن الجيش الإسرائيلي لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن، مشيراً إلى أنه اقتحم المستشفى الإندونيسي في سيناريو متكرر لما حدث في الشفاء.

وقال إن الجيش الإسرائيلي قام بقتل إحدى المصابات واعتقال ثلاثة جرحى آخرين في المستشفى الإندونيسي، وأرهب الموجودين وسط إطلاق نار كثيف.

ورجح أن تكون القوات الإسرائيلية متمركزة في محيط المستشفى وليس في داخله.

وفي وقت سابق أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، بشأن تقييمه العملياتي لخطوط وقف إطلاق النار، أن قواته دمرت في وقت مبكر من الصباح نفقا جرى العثور عليه تحت مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وبحسب البيان، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي “بقيادة الفرقة 36 ومشاركة قوات خاصة من وحدة يهلوم، بتدمير طريق من الأنفاق تحت الأرض، وعدد من فتحات الأنفاق في منطقة مستشفى الشفاء”.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام أنفاق تحت مستشفى الشفاء في عمليات عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

    المصدر :
  • العربية

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