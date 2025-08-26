وزارة الصحة بغزة: 3 وفيات جديدة والمجاعة تواصل حصد الأرواح

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 21 أغسطس 2025. رويترز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 أشخاص بالغين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، في استمرار للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 303 شهداء، من بينهم 117 طفلاً، وسط تحذيرات متكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الوضع الصحي والغذائي للسكان.

الوزارة أكدت على الحاجة الماسة لتدخل عاجل من المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الغذائي والطبي، وللحد من تفشي آثار المجاعة وسوء التغذية بين السكان، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً من الأطفال وكبار السن.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.