وزارة الصحة في غزة: إجلاء نحو 100 مريض من مستشفى الإندونيسي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن نحو 100 مريض تم إجلاؤهم الاثنين من مستشفى الإندونيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال أشرف القدرة إنه “لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفاً أن “100 مريض آخر سيتم إجلاؤهم ليلاً وسيتوزعون لاحقاً على مستشفيات مختلفة في الجنوب”، وفق فرانس برس.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت بوقت سابق الاثنين استشهاد 12 شخصاً جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة إن 12 جريحاً ومرافقاً استشهدوا وأصيب العشرات جراء استهداف إسرائيل للمستشفى.

كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي، مشدداً: “نخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء” الذي أخلي بعد حملة قصف كثيف وبات يسيطر عليه.

انقطاع الكهرباء

بدورهم، أكد شهود عيان أن القصف أدى إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء. وأردفوا أن قذيفة سقطت داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.

كما أضافوا أن الكهرباء انقطعت عن المستشفى بعد توقف المولدات الكهربائية جراء عمليات القصف.

من جانبه أشار مدير عام صحة غزة، منير البرش، إلى أن القصف استهدف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي فضلاً عن محيط المستشفى، حسب وكالة أنباء العالم العربي.