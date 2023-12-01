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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة

منذ 4 دقائق
آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة

آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة (رويترز)

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قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الجمعة على حساب الوزارة على تيليغرام إن 14 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات في ضربات شنتها إسرائيل في أول ساعتين من انتهاء الهدنة في القطاع.

وأضاف القدرة أن معظم من قتلوا كانوا من النساء والأطفال.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 1\12\2023 قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ساعدت في إطلاق سراح ونقل 19 سجينا فلسطينيا من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية إلى رام الله.

وعادة ما يشمل العدد الذي تعلنه اللجنة فقط أولئك الذين تكون المنظمة مسؤولة بشكل مباشر عن إطلاق سراحهم.

والمنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا مكلفة بالإفراج عن الرهائن في غزة والسجناء الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي انتهت اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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