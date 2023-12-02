وزارة الصحة في غزة: استشهاد 193 فلسطينياً منذ انهيار الهدنة

قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة السبت إن 193 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأصيب 650 في القطاع منذ انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل صباح أمس الجمعة 1\12\2023.

وفي آخر التطورات قال مصدر مطلع لرويترز إن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة السبت لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

وأضاف المصدر أن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.

وقالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر لرويترز إن أولى شاحنات المساعدات منذ انهيار الهدنة في غزة دخلت من الجانب المصري من معبر رفح اليوم السبت 2\12\2023 في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى العوجة للتفتيش.

وفيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن معبر رفح الحدودي يعمل السبت 2\12\2023 بشكل طبيعي، نافيا “الشائعات” التي تتحدث عن إغلاق المعبر، وقال البيت الأبيض إن إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان عبر منصة تليغرام إن “معبر رفح الحدودي يعمل السبت بشكل طبيعي، وننفي الشائعات التي تتحدث عن إغلاق المعبر”.