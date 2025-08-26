وزارة الصحة في غزة تحذر من نقص حاد في وحدات الدم بالمستشفيات

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته في بنوك الدم بالمستشفيات، معربة عن قلقها الشديد حيال استمرار الوضع.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يتجاوز 350 وحدة، خاصة مع تزايد حالات الإصابات الخطيرة التي تصل إلى المستشفيات، والتي تتطلب وحدات إضافية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

كما لفتت الوزارة إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة الدم، بما في ذلك حملات التبرع المجتمعية، نتيجة تفشي المجاعة وسوء التغذية في صفوف السكان، ما يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الطارئة.

وفي هذا السياق، وجهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المعنية والمجتمع المحلي، لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات، حفاظاً على حياة المرضى والمصابين.