وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 23 أكتوبر 2023.

وبحسب بيان وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي إلى 60.199 بينهم 18.430 طفلا و9.735 امرأة و4.429 مسنا، منذ 23 أكتوبر 2023.

في حين تحدثت مصادر في مستشفيات غزة لوسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 من طالبي المساعدات.

وأفادت مصادر في مستشفيي العودة والأقصى لوسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 7 شهداء من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع اليوم.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، إضافة إلى الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.