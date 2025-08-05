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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ ساعتين
شهداء في غزة - رويترز

شهداء في غزة - رويترز

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كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 60,933 شهيدا و150,027 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي،إضافة إلى الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • وكالات

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