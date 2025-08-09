السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 35 دقيقة
جثامين شهداء في قطاع غزة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة بالقطاع لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 22 شهرا.

وقالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة وصل إليها “39 شهيدا و491 مصابا” خلال 24 ساعة، منهم “21 شهيدا و341 مصابا” من ضحايا المساعدات.

وأوضحت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”.

وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما يتركهم لمواجهة مصيرهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وذكرت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال 24 ساعة “11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، ضمنهم 98 طفلا”.

وأشارت إلى أن “إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى ألف و743 شهيدا وأكثر من 12 ألفا و590 مصابا”.

كما بلغت حصيلة الضحايا منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم “9 آلاف و862 شهيدا و40 ألفا و809 مصابا”.

وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى “61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • الأناضول

