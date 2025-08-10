وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

فلسطينيون يحملون جثة شهيد أثناء بحثهم عن شهداء في موقع غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة في 2 مايو/أيار 2025. رويترز

كشفت ت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى “61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 إصابة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا (منهم 2 شهيد انتشال) و363 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وتابعت: وبهؤلاء الضحايا “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

ومنذ أن استأنفت إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي “بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 9 آلاف و921 شهيدا و41 ألفا و172 إصابة”، بحسب البيان.

الوزارة أفادت أيضا بأن “عدد مَن وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من (الضحايا بين منتظري) المساعدات 35 شهيدا و304 إصابات”.

وبذلك “يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممَّن وصلوا المستشفيات (منذ 27 مايو/ أيار الماضي) إلى ألف و778 شهيدا وأكثر من 21 ألفا و894 إصابة”، وفق البيان.

كذلك قالت الوزارة إن مستشفيات غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية “5 حالات وفاة، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع الإجمالي إلى 217 حالة وفاة، بينهم 100 طفل” منذ بدء الحرب.

وشددت على أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني “الكابينت”، فجر الجمعة، خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما ينذر بمزيد من الضحايا جراء حرب الإبادة والتجويع.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.