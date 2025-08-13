وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 123 شهيدا و437 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف بيان وزارة الصحة في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 61,722 شهيدا 154,525 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما كشف بيان وزارة الصحة في غزة عن 8 وفيات بينها 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيدا بينهم 106 أطفال، وفلقا لبيان وزارة الصحة في غزة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، إضافة إلى الضحايا الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.