وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

مشيعون يحملون جثة خلال جنازة فلسطينيين استشهدوا في إطلاق نار إسرائيلي أثناء سعيهم للحصول على المساعدة، يوم الأربعاء، في مدينة غزة، 14 أغسطس 2025. رويترز

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت صحة غزة عن وصول “70 شهيدا و385 إصابة” إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وكشفت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات إلى “1024 شهيدا و14288 إصابة” منذ 27 مايو الماضي.

وبحسب البيان الصادر عن صحة غزة فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي إلى “10 آلاف و362 شهيدا، و43 ألفا و619 إصابة”.

ووفقا لبيان صحة غزة فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى “61 ألفا 897 شهيدا، و155 ألفا و660 إصابة”.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.