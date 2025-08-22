وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62.263 شهيدا و157.365 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أن 71 شهيدا و251 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

وفي السياق، كشفت مصادر في مستشفيات غزة أن 52 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 36 في مدينة غزة.

وأضافت المصادر في مستشفيات غزة أن من بين شهداء اليوم 5 من منتظري المساعدات في مناطق عدة بالقطاع.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.