وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62.622 شهيدا و157.673 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف بيان وزارة الصحة بغزة أن 61 شهيدا و308 مصابين في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الإبادة الجماعية بالقطاع تشمل هندسة التجويع والقتل الجماعي وإبادة الأجيال وتدمير قطاع الصحة، كما ثمنت قرار الأمم المتحدة إعلان المجاعة في غزة وإن جاء متأخرا حسب البيان.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مئات الوفيات كان بالإمكان تفاديها وأشارت إلى أن حياة آلاف السكان على المحك، واعتبرت أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي فالوقت الآن للأفعال لا للتصريحات.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

