الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 7 دقائق
شهداء غزة

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، ارتفع إلى 62,744 شهيدا و158,259 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة بغزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 58 شهيدا و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، إضافة إلى الضحايا الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • الجزيرة

