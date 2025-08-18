وزارة الصحة في غزة: نفاد 52% من الأدوية الأساسية مع تدهور الوضع الصحي

أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن 52% من الأدوية الأساسية في المستشفيات والصيدليات نفدت بالكامل، محذرًا من تفاقم الأزمة مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على وصول الإمدادات إلى القطاع.

وأشارت الوزارة إلى شح الموارد والمستلزمات الطبية، بما في ذلك نقص حاد في أكياس الدم وأدوات نقل الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على المؤسسات الصحية.

كما أفادت المختبرات المركزية بأن 60% من مواد الفحص المخبرية غير متوفرة، ما يزيد من صعوبة تشخيص الحالات وتقديم الرعاية الطبية الملائمة.

وحذرت وزارة الصحة من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تدهور حاد في الوضع الصحي للسكان، مطالبة بتدخل عاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الأساسية لإنقاذ حياة المرضى وضمان استمرارية الخدمات الطبية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.