وزراء عرب يرحبون باتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس

رحب وزراء خارجية عرب باتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة اليوم الأربعاء 22\11\2023، لكنهم قالوا إنه ينبغي تمديدها لتصبح خطوة أولى نحو وقف كامل للأعمال القتالية.

وقال وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن خلال مناقشة حول مائدة مستديرة مع صحفيين في لندن إن الاتفاق، الذي يتضمن إطلاق سراح رهائن وزيادة المساعدات لقطاع غزة، يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف محادثات حل الدولتين.

يرأس وزراء الخارجية العرب ما يسمى بمجموعة الاتصال المكونة من الدول ذات الأغلبية المسلمة والتي تضغط على حلفاء إسرائيل الرئيسيين لوضع نهاية لحرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر\تشرين الأول عندما شن مسلحو حماس هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 من المدنيين والجنود الإسرائيليين.