وزيرا خارجية أميركا وإسرائيل يلتقيان في واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن الوزير ماركو روبيو سيجتمع مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -أمس الثلاثاء 26\8\2025 على أن الوسطاء لا يزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفاد الأنصاري -في تصريحات له اليوم- بأن إسرائيل لم ترد على المقترح الذي وافقت عليه حماس حتى الآن، لا بالقبول أو الرفض أو تقديم مقترح بديل، مرجحا أنها لا تريد فعل ذلك.

وقال إن الوسطاء لا يتعاملون بجدية مع التصريحات الإعلامية بإسرائيل، وينتظرون ردا رسميا على المقترح الذي وافقت عليه حماس وسلمه الوسطاء لإسرائيل يوم 18 أغسطس/آب الجاري.

وأكد الأنصاري ضرورة حث إسرائيل على التعامل بجدية مع المقترح المطروح والرد عليه، قائلا إن “على إسرائيل أن ترد على المقترح، ويبدو أنها لا تريد ذلك”.

وأشار إلى استمرار التواصل بين الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل.

ولفت إلى أن ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا، مشددا على أن “الكرة حاليا في ملعب إسرائيل”.