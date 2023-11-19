الأثنين 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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وزيرة إسرائيلية تطالب بتوطين الفلسطينيين خارج غزة بدل إعادة إعمار القطاع المدمر!

منذ 59 دقيقة
عوائل فلسطينية في غزة (رويترز)

عوائل فلسطينية في غزة (رويترز)

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دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، الأحد، المجتمع الدولي إلى “تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع”، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وفي نص نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، اقترحت غملئيل عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، “تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية”.

كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكتبت: “بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزاويين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة”.

وتابعت وزيرة الاستخبارت الإسرائيلية: “جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة). وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها”، وفق تعبيرها.

وأضافت: “سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة”.

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