وزيرة الداخلية البريطانية: سنكثف جهودنا للتصدي لمعاداة السامية

قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن الحكومة ستكثف جهودها للتصدي لمعاداة السامية في البلاد بعد مقتل شخصين في هجوم على كنيس يهودي في مانشستر.

وذكرت محمود لتايمز راديو اليوم الجمعة “سنضاعف جهودنا”.

وأضافت “سنراجع الآن، بالطبع، جميع الجهود التي نبذلها للتصدي لمعاداة السامية”.

هذا وكشفت الشرطة البريطانية، أمس الخميس 2\10\2025، هوية منفذ الهجوم الذي وقع في مانشستر وأدى لمقتل ثلاثة أشخاص.

وأوضحت الشرطة، أن منفذ الهجوم هو “جهاد الشامي” البالغ من العمر 35 عاما وهو مواطن بريطاني من أصل سوري.

وأضافت الشرطة أن ثلاثة مشتبه بهم، وهم رجلان في الثلاثينيات وامرأة في الستينيات، محتجزون حاليا، وأنه “ألقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم أعمالا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها”.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، مقتل 3 أشخاص يعتقد أن أحدهم المنفذ، في هجوم قرب كنيس يهودي بمدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وذكرت الشرطة، أنها تلقت بلاغا عن “حادثة طعن خارج كنيس يهودي” في مانشستر، وأكد جهاز الإسعاف أنه هرع إلى موقع “حادثة كبرى” في منطقة كرامسال في مانشستر.

وقالت الشرطة في بيان: “نتعامل مع حادث وقع خارج كنيس في شارع ميدلتون في مانشستر”.

وأضاف البيان: “تم استدعاء الشرطة إلى كنيس تجمع هييتون بارك العبراني في شارع ميدلتون، في الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت المحلي بواسطة شخص أفاد أنه شهد سيارة تُقاد باتجاه المارة”.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى حالة الطوارئ، وأطلق الضباط النار على رجل واحد يعتقد أنه المهاجم.

وقطع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارته للدنمارك وعاد إلى بلاده، حيث سيعقد اجتماعا عاجلا للجنة الطوارئ.

وعقب الحادث قال ستارمر إن “هجوم هذا الصباح صادم للغاية”.

وأضاف: “أنا في طريقي للعودة إلى لندن لرئاسة اجتماع طارئ، وسيتم نشر تعزيزات شرطية إضافية في المعابد اليهودية عبر البلاد”.