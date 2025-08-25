وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يصافح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لدى وصوله إلى إسرائيل، في أول جولة له في الشرق الأوسط، في تل أبيب، إسرائيل، 15 فبراير/شباط 2025. رويترز

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء يوم أمس الأحد، إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، حيث يعد هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمعهما بعد لقائمها في فبراير/ شباط الماضي حينما زار روبيو إسرائيل آنذاك.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بما في ذلك استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة منذ نحو 23 شهرا وسط أزمة مجاعة متفشية، وتصعيد الهجوم الإسرائيلي على اليمن، وبدء لبنان عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية ضمن مساعيه لـ”حصر السلاح”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: “خلال زيارته، سيلتقي ساعر بوزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي، ماركو روبيو. سيعقد الاجتماع يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية”.

وأضافت: “كما سيلتقي الوزير ساعر بوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، التي استضافها في إسرائيل في مايو/ أيار الماضي بعد مقتل يارون ليشنسكي وسارة ميلغريم، موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة”.

وتابعت الخارجية الإسرائيلية: “بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي ساعر بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وقيادة أيباك (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية)، فيما سيتم تنظيم حفل استقبال لقادة الجالية اليهودية وأصدقاء إسرائيل المسيحيين”.

ولم يتطرق البيان إلى أهداف الزيارة أو التطورات التي سيتم بحثها خلال اللقاء، لكنه ذكر أن الملفات المتعلقة بإسرائيل مع غزة وسوريا ولبنان وإيران تدار من قبل البيت الأبيض وليس وزارة الخارجية الأمريكية.

وتشن إسرائيل منذ بدء إبادتها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا مفتوحا على عدة جبهات منها الضفة الغربية المحتلة، وجماعة الحوثي اليمنية التي تساند غزة بهجمات باستخدام الصواريخ والمسيرات إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة نحوها، ولبنان رغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في أواخر عام 2024.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.