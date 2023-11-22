وزير الخارجية البريطاني يصف الهدنة بين إسرائيل وحماس بالخطوة الهامة

رحب ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني بالاتفاق الذي تم التوصل له بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء لوقف إطلاق النار أربعة أيام، واصفا إياه بأنه خطوة هامة.

وحث الوزير الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل.

وقال كاميرون “هذا الاتفاق خطوة هامة نحو طمأنة عائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة… أحث جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل”.

هذا واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.