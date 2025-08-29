وزير الخارجية التركي: نتنياهو يحاول التستر على الإبادة الجماعية في غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول التستر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأكد فيدان -في تصريحات تلفزية مساء أمس الخميس- أن “هناك الآن واقع يعرفه العالم بأكمله، ليس لأسباب عاطفية أو أيديولوجية، بل بسبب واقع قائم على الحقائق، إنه إبادة جماعية. وما يحاول نتنياهو فعله هو التستر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها هو، لا شيء آخر”.

وأشار إلى أن نتنياهو “يقول شيئا لتركيا، ويمارس ضغوطا على الفرنسيين بطريقة أخرى، ثم يضغط على الأستراليين بشكل مختلف، لقد طور آلية ضغط لكل دولة”.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول من خلال تفعيل دور اللوبي الصهيوني في كل دولة بطريقة ما، إخضاع تلك الدول عبر سياساتها المحلية، مشيرا إلى “وجود انقسام داخل المجتمع اليهودي في العالم”.

وتابع فيدان أن “أصحاب الضمائر من اليهود يقولون إن ما ترتكبه إسرائيل إبادة جماعية، ونحن براء منها”، واعتبر أن “هذا التهور التاريخي الذي يظهره نتنياهو وأصدقاؤه هو الآن يمثل تكرارا لتهور مماثل أدانوه قبل 60 أو70 عاما، أي تهور زعيم النازية أدولف هتلر”.

وردا على سؤال حول الوضع في غزة والاجتماع الطارئ الأخير لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، قال فيدان “إن قضية فلسطين والإبادة الجماعية التي ترتكب بغزة في العامين الأخيرين، تحولت إلى جرح نازف ومحاسبة ضمير بالنسبة إلى المسلمين كلهم وللعالم بأسره”.

وأكد أن “رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا، والأنشطة التي تمارسها مع حلفائها، غيرت الخطاب واللغة والسرد حول قضية فلسطين، فالوهم الذي تشكل بشأن قضية فلسطين، والذي بنته الأوساط الإسرائيلية على مر السنين، تبدد وذهب”.

حصار صهيوني

وذكر فيدان أن العالم بأسره يعرف أن هدف إسرائيل “لم يكن أبدا أمنها، بل الحصول على المزيد من الأراضي تحت قناع الأمن، وأن هذا الأمر أصبح واضحا الآن”، معتبر أن” النظام العالمي يخضع حاليا لحصار نظام صهيوني أكبر فيما يخص قضية فلسطين”.

وتابع “الإسرائيليون لديهم دولة، ودولتنا اعترفت بها منذ وقت طويل. لكن إسرائيل ذهبت إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود التي أعطيت لها في 1967، وتسعى وراء التوسع والاحتلال وهذا واضح جدا”.

وشدد فيدان على أن “سياسة إسرائيل تتمثل في جعل غزة مكانا لا يمكن لأي كائن حي أن يعيش فيه، وتهجير سكانه قسرا، والولايات المتحدة نفسها أدركت أنه لا يوجد ما يمكن الدفاع عنه باسم الإنسانية في السياسات التي تنتهجها إسرائيل”.

كما أكد أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تملك أكثر أدوات الضغط فيما يخص وقف إسرائيل، ولكنها لا تستخدمها ولا تستطيع أن تستخدمها بشكل كاف. وأشار إلى أن هذا الموقف سيجلب معه مساءلة كبيرة للولايات المتحدة على الأمد الطويل داخليا.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تقف في وضع المدافع بلا شروط عن دولة تنتهك الآن جميع القيم التي أعلنتها هي نفسها للعالم. وهذا الوضع يقوض إلى حد كبير السمعة الدولية والمكانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة”.