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وزير الخارجية السعودي يؤكد لبوريل على أهميّة تأمين ممرات إنسانية عاجلة

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2023 1:25 مساءً
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش حوار المنامة 2023.

وشدّد وزير الخارجية، خلال اللقاء السبت، على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

وفي السياق، أكد الأمير فيصل بن فرحان، ونظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، الجمعة، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.

وناقش الوزيران، خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزيرة كولونا، أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    المصدر :
  • العربية

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