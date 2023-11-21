الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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وزير الخارجية السعودي: لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس

منذ 3 دقائق
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أنه “لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس”، مضيفاً أن “إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي”.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موسكو.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمته إن “عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة”.

وشدد على ضرورة “إطلاق عملية سلام جادة، ووقف النار، وإدخال المساعدات الإنسانية” إلى غزة، مضيفاً: “نعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف النار في غزة”.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أنه “لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العنف والاعتداء على المدنيين”، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة.

الوفد العربي - الإسلامي مع لافروف

ويشارك في الاجتماع مع لافروف وزراء خارجية السعودية وفلسطين والأردن ومصر وإندونيسيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

ووصل الوزراء إلى العاصمة الروسية تنفيذاً للقرار الذي تم اتخاذه في قمة الرياض، لمناقشة الأوضاع المتدهورة بشكل متسارع في قطاع غزة.

وتعد موسكو المحطة الثانية للجولة التي تقودها لجنة الوزراء المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الأخيرة بالرياض بشأن الحرب في غزة. وكانت المحطة الأولى في الصين.

ومن المنتظر أن تزور اللجنة باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث وقف الحرب في غزة.

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