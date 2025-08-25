‌‏وزير الخارجية السعودي: نؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على دولة ذات سيادة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يحضر مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (ليس في الصورة)، في دمشق، سوريا، 31 مايو/أيار 2025. رويترز

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، حق الفلسطينيين في الحصول على دولة ذات سيادة، داعياً المجتمع الدولي إلى مواجهة وإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الوزير إلى دعم المملكة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب يقوض السلام والأمن الدوليين.

وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الثلاثاء 28 أيار/مايو 2024 اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إبداء عدد آخر من الدول استعدادها لمثل هذا الاعتراف.

تعترف نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، بفلسطين كدولة بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند. لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقا إضافة إلى السويد وقبرص.

وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا.

تدعم الولايات المتحدة حل الدولتين، لكنها تقول إن هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مباشر بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف من أطراف منفردة بدولة فلسطينية.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وبعد إعلان الدول الثلاث النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قررت الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب.